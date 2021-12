My Hero Academia: qual è il legame tra il traditore del Liceo Yuei e All For One?

Dopo essersi preso gioco dei suoi lettori, in My Hero Academia capitolo 336 Kohei Horikoshi svela il vero traditore del Liceo Yuei. Ma cosa lo lega ad All For One e perché sta agendo per conto dei Villain? Scopriamo tutti i dettagli risaputi su questo tradimento.

Toru Hagakure, la principale indiziata al termine del capitolo 335 di My Hero Academia, sembra innocente. Il traditore del Liceo Yuei è in realtà Yuga Aoyama, il laser boy della Classe 1-A. Per quale motivo quello che sembrava essere un grande amico di Deku ha deciso di prestare servizio per la fazione dei malvagi? In realtà, Aoyama non è un cattivo, sta agendo per conto di All For One semplicemente per aiutare i suoi genitori.

Aoyama, esattamente come Deku, nacque senza Quirk e per questo fu vittima di discriminazione sociale e bullismo. I suoi genitori non potettero non agire in sua protezione, e per questo si misero in contatto con All For One, il quale donò una delle sue Unicità al piccolo. Chiedere un favore al re del male, però, equivale a portare una croce enorme e a legarsi indissolubilmente alla sua volontà. Qualora gli Aoyama non avessero lavorato per lui, allora sarebbero andati incontro a morte certa.

Yuga, però, ora non è può più di agire sotto copertura per conto dei Villain, e all'ennesima richiesta di All For One, inviata tramite mamma e papà Aoyama, scoppia in un pianto disperato. Quando incrocia lo sguardo dell'amico Midoriya, portato sul luogo del misfatto da Hagakure, confessa l'amara verità.

Per Aoyama c'è ancora una piccola speranza e potrebbe redimersi facendo il doppio gioco. Ma se ci fosse un secondo traditore a tenere a bada il traditore? Discutiamone insieme nelle previsioni di My Hero Academia 337. Infine, prepariamoci al nuovo power-up di Todoroki.