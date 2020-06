My Hero Academia: qual è il peggior scenario possibile per gli eroi?

La guerra che attualmente imperversa nel mondo di My Hero Academia ha visto molte perdite, sia dalla parte degli eroi che da quella dei villain. Al momento è proprio la compagine di Shigaraki ad avere un sensibile vantaggio nei confronti degli eroi.

L'ottenimento dell'All For One da parte di Tomura, infatti, rappresenta un pericolo per ciascun eroe che tenti di affrontare il villain, specialmente Midoriya Izuku. Shigaraki ha la possibilità di strappare quanti più Quirk possibili, ma il suo obiettivo numero è appropriarsi del One For All, grazie al quale annullerebbe l'unica possibilità di vittoria degli eroi.

Nell'ultimo capitolo, il 276, Gran Torino dimostra di essere al corrente di questa eventualità, e ammonisce Deku e Bakugo di restare lontani da Tomura:

"Pare che il Quirk di All For One sia stato trasferito a Shigaraki. Se dovesse riuscire ad ottenere il One For All, a quel punto potrebbe esserci uno scenario peggiore?"

In seguito al power-up conferitogli dal Dr.Ujiko, la forza di Shigaraki è cresciuta a dismisura, e perfino Endeavor non è stato capace di rompere le sue difese - finendo a terra esanime. In questo quadro così sfavorevole per gli eroi, Izuku costituisce l'unica speranza di vittoria.

My Hero Academia, l'autore rivela: "I fan occidentali? Mi hanno lasciato senza parole". Alcuni fan di My Hero Academia non perdonano una particolare azione di Hawks.