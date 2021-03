My Hero Academia: qual è il piano di All For One? Ecco cosa intende fare con Shigaraki

L'eterna battaglia tra bene e male sta per raggiungere la conclusione, ma nel frattempo, grazie ai consigli dei suoi predecessori, Deku ha scoperto numerose verità sul One For All, nonché la verità sul piano che All For One sta tramando da diversi anni. Quale sarà la sua prossima mossa nei prossimi capitoli di My Hero Academia?

Ancora relegato negli oscuri meandri della sua psiche, Midroiya sta apprendendo numerosissime informazioni sul Quirk che gli è stato donato da All Might. In seguito alla rivelazione del Quarto Possessore, morto di vecchiaia all'età di soli 40 anni per via degli effetti collaterali di One For All, Midoriya ha capito di essere l'ultima speranza per la società degli eroi, l'ultima possibilità per sradicare il male dal principio.

Nel capitolo 305 di My Hero Academia, i predecessori chiedono a Deku se è realmente pronto a questo gravoso compito, se avrà il coraggio di uccidere Shigaraki nel caso fosse necessario. In quello stesso frangente, il possessore originale del Quirk, il fratello di All For One, ha intuito il piano che il leader dei villain vuole portare avanti con il suo successore.

"È probabile che abbia tramato di dirottare il corpo e l'anima del ragazzo come parte di un grande piano per acquisire One For All", dice il primo possessore del Quirk. Dunque, Shigaraki è solo un mezzo per raggiungere il vero scopo di All For One. Probabilmente, il leader del male ha visto in Tomura qualcosa che avrebbe potuto aiutarlo a catturare il One For All e lo avrebbe cresciuto e sfruttato con l'unico fine di farlo diventare un guscio per trasformare i suoi sogni in realtà. In attesa di scoprire la prossima mossa dei villain, ecco teorie e data di uscita di My Hero Academia 306.