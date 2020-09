My Hero Academia: qual è il prezzo dell'assalto degli Heroes?

La saga corrente del manga di My Hero Academia è tra i più crudi dell'intera opera. Kohei Horikoshi ha dimostrato di non nascondersi dietro i canonici dettami dello shonen, non facendosi alcuno scrupolo nell'uccidere brutalmente personaggi più o meno importanti per la narrazione. Quale conseguenza porterà con sé la battaglia?

La guerra contro il Fronte di Liberazione del Paranormale ha assunto una portata terribile, con perdite da una parte all'altra in grado di cambiare per sempre le sorti della stabilità della società. Proprio come dalla parte dei Villain ci sono state diverse vittime, allo stesso modo gli Heroes hanno perso una fetta consistente del proprio apparato bellico. L'assalto degli eroi è stato un fallimento poiché Shigaraki è infine riuscito a raccogliere l'eredità di All For One e ad assumere una quantità di potere a dir poco inquietante.

Inoltre, con il supporto di Gigantomachia il bagno di sangue ha raggiunto livelli altissimi. Durante la battaglia Aizawa ha perso una gamba che, inevitabilmente, comprometterà la propria carriera, e ancora da valutare sono i danni che hanno riportato Mt. Lady, Hawks e persino Mirko dai loro rispettivi combattimenti. Infine, il fronte degli eroi potrebbe aver perso definitivamente anche Gran Torino e Midnight, brutalmente ridotti in fin di vita se non addirittura del tutto uccisi.

Ad ogni modo, è ormai assodato che al termine della saga i protagonisti dovranno far fronte alle perdite e ai disordini creati. E voi, invece, cosa ne pensate del fallimento del raid? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.