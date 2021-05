My Hero Academia: qual è la priorità dei villain? Ecco il loro piano

Dopo la violenta battaglia avvenuta nel War Arc, la società degli eroi è cambiata per sempre: molti Hero hanno abbandonato il loro mestiere, la popolazione non ha più fiducia in loro e ha cominciato a organizzarsi in gruppi di Vigilanti. Il piano dei villain per annientare la società di My Hero Academia procede a gonfie vele.

Nascondendo una parte di sé stesso nel potere concesso a Shigaraki, durante il combattimento con Izuku Midoriya All For One è tornato in scena prendendo il controllo del corpo del suo allievo. Facendo ciò, è inoltre riuscito a salvare il suo vero corpo, che era stato rinchiuso nel Tartaro in seguito alla battaglia finale con All Might.

Nel capitolo 311 di My Hero Academia emerge la priorità assoluta di All For One: prendere pieno possesso del corpo di Shigaraki per riuscire finalmente a rubare il One For All. Ma perché ha assolutamente bisogno di Shigaraki?

Analizzando la situazione, Endeavor Hawks e Best Jeanist presumono che il caos scatenato dai villain sia solo una copertura per riuscire a rubare il One For All in completa libertà. All For One presto passerà all'offensiva, ma prima di farlo dovrà impossessarsi di Shigaraki.



I tre Pro Heroes ipotizzano che All For One abbia bisogno di un nuovo corpo poiché il suo è stato quasi completamente disintegrato da All Might. Se questo dovesse rivelarsi vero, la precedente battaglia tra Shigaraki e Deku sarebbe solamente un piccolo antipasto di quel che verrà. In pieno possesso di un corpo a piena potenza, All For One potrebbe seriamente mettere fine alla società degli eroi e al One For All.

Ecco quel che potrebbe succedere nel capitolo 312 di My Hero Academia, in arrivo la prossima settimana.