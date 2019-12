My Hero Academia: a che punto è lo sviluppo dell'ultimo potere di Deku?

Tra meno di 4 mesi l'esercito di Shigaraki farà la sua mossa per spazzare via - definitivamente - la società supereroistica, e gli studenti della U.A. dovranno farsi trovare pronti quando sarà arrivato il momento. Deku è cosciente del pericolo, ed è soddisfatto dei progressi maturati con il Black Whip, come racconta nell'ultimo capitolo di My Hero Academia.

Come già saprete - se negli ultimi tempi avete seguito le uscite settimanali - Izuku, insieme a Bakugo e Todoroki ha sostenuto un intensivo allenamento con l'eroe numero uno, Endeavor, durante il quale ha avuto modo di perfezionare il controllo delle tecniche legate al One For All, compreso il Black Whip, che ora riesce ad attivare senza esserne sopraffatto.

L'ultimo capitolo del manga, il 253, mette in scena uno scambio di battute tra il protagonista e ad alcuni compagni della 1.A, nella quale Izuku espone chiaramente la sua attuale padronanza del Black Whip:

"Per ora, posso solamente evocarlo per un secondo. Ciò significa un utilizzo limitato, ma sì, è potente. In pratica, devo abituare il mio corpo al suo utilizzo, dal momento che si attiva troppo velocemente rispetto alla mia rapidità di pensiero".

Quindi, proprio come il suo Quirk principale, Izuku necessita di prendere confidenza con la sua nuova abilità da un punto di vista fisico, ma allo stesso tempo deve affinare i suoi riflessi affinché gli permettano di destreggiarsi tra le varie estensioni del One For All, che in futuro costituiranno un totale di 7 Quirk.

L'autore, quindi, dovrà trovare un modo per rendere credibile lo sviluppo di tutti questi poteri prima della prossima battaglia, affinché Deku possa rivaleggiare ad armi pari con Shigaraki Tomura, che si prepara - grazie al Dottor Ujiko - a ricevere un ennesimo power-up.

My Hero Academia e i sentimenti di Uraraka: il capitolo 253 ci fornisce degli aggiornamenti. Anche My Hero Academia, proprio come Vigilantes, riporta a galla il passato di Aizawa.