My Hero Academia, qual è il Quirk della bella Nejire Hado?

In My Hero Academia, Nejire Hado è stata presentata come una ragazza solare e svampita, ma dotata di grande intelligenza e talento. Studentessa del terzo anno alla Yuei, assieme a Mirio Togata e Tamaki Amajiki fa parte dei Big Three, un trio di tre promettenti alunni che potrebbero essere fra i migliori eroi professionisti del Giappone.

Il quirk "Wave Motion" di Nejire Hado le permette di convertire la sua energia vitale in potenti onde d'urto a spirale. Per loro natura, queste ondate non consentono alla loro utilizzatrice di essere veloce negli spostamenti e potrebbero metterla in svantaggio in un combattimento uno contro uno.

Wave Motion ha bisogno di una notevole quantità di energia vitale per essere utilizzato, motivo per cui l'utilizzatrice necessita anche di una grande resistenza. Per fortuna, sono tutte qualità che Nejire possiede: l'eccezionalità di questa giovane supereroina non risiede solo nel suo quirk, ma anche nella sua forza fisica, derivata da un enorme allenamento.

Come mostrato più volte nel corso dell'anime, l'eroina possiede un ottimo controllo della sua unicità. Il quirk, inoltre, è estremamente versatile: Nejire lo utilizza sia per attaccare in prima persona, in combattimenti ravvicinati e a distanza, sia come supporto per altri personaggi. Talvolta Wave Motion è stato utilizzato per proteggere i cittadini, risultando utile anche per delle missioni di salvataggio.

In una illustrazione speciale di Kohei Horikoshi, l'autore ha mostrato il diploma dei Big Three in My Hero Academia, pronti a diventare a tutti gli effetti degli eroi professionisti. Prima di salutarvi, vi proponiamo questa curiosità: sapevate che Horikoshi ha reso dei personaggi da ragazzi a ragazze in My Hero Academia, con delle scelte dell'ultimo minuto?