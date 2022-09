My Hero Academia: qual è il Quirk di Kirishima? La difesa impenetrabile di Red Riot

Sebbene non stia avendo lo spazio che merita nell' arco narrativo finale del manga di My Hero Academia, Eijiro Kirishima è tra i protagonisti più apprezzati dell'opera shonen firmata da Kohei Horikoshi. Ma esattamente qual è il Quirk di Kirishima e come funziona?

Eijiro è un ragazzo dal carattere gentile e onesto che grazie al suo modo di fare sempre positivo funge da collante per la Classe 1-A dello U.A. Highschool. A differenza di suoi tanti coetanei, il suo eroe preferito non è All Might, bensì Crimson Riot. Da quell'Hero professionista del passato trae ispirazione per lo sviluppo del suo concetto di virilità e per il suo nome da aspirante eroe.



In battaglia Kirishima è conosciuto come l'Hero Red Riot. Sempre in prima fila durante i combattimenti, Kirishima possiede il Quirk: Indurimento, che durante l'infanzia gli causava tanta insicurezza e sofferenza. Fu solamente un incidente accaduto a Mina Ashido che lo spinse a diventare l'eroe virile che è oggi.



Come suggerisce lo stesso nome, il Quirk: Indurimento permette a Kirishima di indurire e rendere affilata qualsiasi parte del suo corpo. Per comprendere meglio questo potere basta considerare che il nome Eijiro è composto dai kanji tagliare e affilare. Questo Quirk è perfetto sia in attacco, poiché Red Riot sviluppa una forza immensa, che in difesa. L'aspirante Hero del Liceo Yuei è infatti in grado di resistere a potenti attacchi fisici, ma anche a onde d'urto e fiammate. L'indurimento ha un principale svantaggio, che risiede nella durata limitata e nel limite di danni che è possibile assorbire. Qui vi lasciamo a 5 curiosità sul Quirk di Kirishima.



In seguito a duri allenamenti Kirishima sviluppa il Red Riot Unbreakable, una forma che raggiunge il massimo livello di indurimento e che gli dona un aspetto mostruoso e tagliente. Inizialmente Eijiro può mantenere questa forma per un massimo di 40 secondi, ma addestrandosi a subire danni riesce a migliorare la durata dell'Unbreakable.