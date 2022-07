My Hero Academia: qual è il segno di Endeavor? Un'analisi zodiacale del Pro Hero

In passato abbiamo dedicato ad alcuni dei personaggi di My Hero Academia, un’analisi riguardante l’influenza del loro segno zodiacale. Stavolta abbiamo deciso di concentrarci su Endeavor, Pro Hero Numero Uno e fondamentale nella guerra tra Heroes e Villains dell'arco finale, che si sta già sviluppando nel manga di Kohei Horikoshi.

Nato l’8 agosto, Enji Todoroki è del segno del Leone, uno dei tre segni di fuoco dei dodici dello zodiaco, ed è quindi contraddistinto da un’incredibile forza di volontà, e mette passione in tutto ciò che per lui è importante. Inoltre, i leone tendono a voler essere al centro dell’attenzione e le star in ogni circostanza, e sono particolarmente estroversi. Questo aspetto in Endeavor si rispecchia totalmente, soprattutto per quanto riguarda l’ambizione di togliere il primo posto ad All Might, diventata praticamente un’ossessione per gran parte della sua esistenza.

A caratterizzare i leone è anche l’approccio gioioso, rilassato ma attivo alla vita, un aspetto che non si addice pienamente al personaggio di Endeavor, considerando il suo passato, vissuto tra invidia, sofferenza, e sfruttamento dei suoi stessi figli per puntare sempre più in alto nella gerarchia della Hero Society. Tuttavia, Enji ha uno dei tratti caratteristici del segno: la volontà di non essere ignorato, e di voler essere ben voluto da tutti, una sfida che ancora oggi stimola il Pro Hero a voler migliorare.

Le loro azioni e i loro modi d’agire possono spiccare per originalità e creatività, che Endeavor applica sia nella gestione del tirocinio sia nella guida della propria agenzia. Ultimo aspetto che ci aiuta ad analizzare Endeavor, è il profondo orgoglio del segno del leone. Oltre a voler catturare la scena, infatti, i leone vogliono ottenere fama e reputazione da essere rispettati, e per raggiungere i loro obiettivi spesso possono risultare talmente determinati da essere considerati testardi.