My Hero Academia: qual è il segno zodiacale di Deku e in che modo incide su di lui?

Nella società di oggi, è pratica comune informarsi quotidianamente sull'oroscopo. Secondo la credenza popolare, attraverso la conoscenza degli astri e dei segni zodiacali è possibile scoprire in anteprima quel che accadrà, e addirittura definire il comportamento di un singolo soggetto. Ma ciò vale anche per il mondo di My Hero Academia?

I segni zodiacali hanno influenza anche nel mondo di manga e anime? Per dare una risposta a codesto quesito, ecco una panoramica sull'opera di Kohei Horikoshi e sul suo protagonista principale, Izuku Midoriya.

Deku è nato il 15 di luglio, sotto la costellazione del Cancro, uno dei tre segni d'acqua assieme a Pesci e Scorpione. I nati sotto il segno del Cancro sono noti per essere estremamente gentili, per utilizzare le buone maniere in qualsiasi contesto e per essere molto sensibili. Queste, sono tutte caratteristiche che è possibile ricondurre in Midoriya. Che Kohei Horikoshi abbia sfruttato l'oroscopo e gli astri per definire la sua personalità?

La costellazione del cancro ha anche altre caratteristiche presenti in Midoriya, come la lealtà e l'impegno nei confronti degli amici. Infatti, il protagonista di My Hero Academia è fonte d'ispirazione per i suoi compagni di classe, un amico sincero e fedele nei confronti di Bakugo e incoraggiante nei confronti dei drammi familiari di Shoto.

Ovviamente, Izuku ha anche altre peculiarità, come una grande determinazione e dei modi di fare metodici e testardi, elementi che contraddistinguono i nati sotto il segno dell'Ariete e della Vergine. Secondo voi è solo frutto di una casualità che la personalità di Midoriya sia riconducibile a quella tipica del suo segno, oppure Horikoshi è davvero un amante degli astri, dei segni zodiacali e dell'oroscopo?

Vi lasciamo all'etimologia del termine Plus Ultra! di My Hero Academia e alla key visual della Stagione 6.