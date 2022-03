My Hero Academia: qual è il segno zodiacale di Momo? Un'analisi della Hero

La storia di Izuku Midoriya in My Hero Academia sarebbe stata profondamente diversa se al suo fianco non ci fossero stati compagni leali, abili ed estremamente variegati per carattere, attitudine e poteri. Tra i personaggi più interessanti si trova Momo Yaoyorozu, conosciuta col nome da Hero, Creati, e per questo vogliamo provare ad analizzarla.

Nata il 23 settembre Momo è del segno della bilancia, segno d’aria definito da tre caratteristiche fondamentali: flessibilità mentale, creatività e uno spirito libero. L’equilibrio e la giustizia sono altri due aspetti particolarmente apprezzati dagli individui nati sotto questo segno, che tendono inoltre a relazionarsi con persone che ispirano loro fiducia e lealtà. La bilancia è governata da Venere, il che porta l’amore e la bellezza ad influire molto sulla visione che si ha del mondo.

Spesso le persone nate sotto questo segno sono eleganti, pazienti e nella maggior parte delle situazioni preferiscono una risoluzione pacifica e diplomatica, per questo hanno difficoltà nel rapportarsi a interlocutori testardi. Guidati dal senso di giustizia e dall’idea di voler mantenere equilibrio e armonia, molti bilancia lavorano duramente affinché questo sia possibile, considerando anche il bene altrui.

Tuttavia se circondati da persone che la pensano diversamente da loro, o contraddicano le loro idee, i bilancia possono rimanere profondamente feriti e dimostrare una certa ferocia nelle reazioni. Per quanto riguarda Momo, la giovane Hero incarna alla perfezione la pazienza e l’impegno descritti sopra, uniti ad un ferreo senso di giustizia.

È una preziosa amica, basti pensare all’aiuto dato ai suoi compagni in vista dell’esame scritto, e si è rivelata incredibilmente attenta e giudiziosa nell’elaborare strategie e piani. La sconfitta contro Tokoyami Fumikage durante il Festival dello Sport le ha fatto perdere il proprio equilibrio interiore, tornato solo grazie agli incoraggiamenti di Shoto durante la battaglia con Aizawa.

