My Hero Academia: qual è il segno zodiacale di Shigaraki? Un'analisi del Villain

La serie di My Hero Academia è caratterizzata da un universo dove avere dei superpoteri è quasi la normalità, e soprattutto da numerosi personaggi, molti dei quali sono ben caratterizzati e presentano diverse sfumature. Tra questi il Villain Tomura Shigaraki rappresenta un caso unico e interessante da analizzare dal punto di vista zodiacale.

Nato il 4 aprile Shigaraki è del segno dell’ariete, ed effettivamente presenta molti tratti caratteristici del primo segno di fuoco. In genere le persone nate sotto il segno dell’ariete sono costantemente attivi, volti ad effettuare la prima mossa e a perseguire i loro obiettivi liberandosi degli ostacoli e a volte anche di alleati che non seguono le loro idee.

Spesso si tratta di persone che possiedono una leadership innata, ed essendo anche il primo segno dell’intero zodiaco tendono a guidare gruppi o squadre attraverso una fervente forza di volontà e pragmatismo. Inoltre, l’ariete è governato da Marte, espressione di forza, coraggio e incredibile vitalità. A volte gli individui nati sotto questo segno possono mostrarsi testardi e arroganti, estremamente sicuri di loro stessi, e potrebbero esplodere da un momento all’altro per aver soppresso delusioni, insicurezze ed emozioni per sembrare invincibili.

Ripensando alla storia di Shigaraki, va evidenziato come il piccolo Tenko Shimura non avesse molti aspetti in linea con quanto descritto sopra, e come la trasformazione dovuta al risveglio del Quirk Decadimento abbia influito sulla sua crescita. Da un bambino desideroso di diventare un Hero seguendo i passi di sua nonna Nana Shimura, Tomura ha abbracciato il lato oscuro a causa di All For One, divenendo il Villain più pericoloso della serie.

Shigaraki mostra continuamente un'accesa passione in relazione a ciò che sta facendo e al suo ruolo di leader massimo del Fronte di Liberazione del Paranormale, rivelandosi perfettamente allineato con i tratti del segno dell'ariete.