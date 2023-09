My Hero Academia: qual è il villain più inquietante? Nessuno dell'Unione dei Villain

L'uscita del 400° capitolo di My Hero Academia si avvicina, un traguardo importante che conferma quanto influente sia l'opera a cui Kohei Horikoshi ha dato i natali nel 2014. In questi primi 399 capitoli vengono presentati una miriade di protagonisti e antagonisti, ma quale è il personaggio più spaventoso di My Hero Academia?

I villain di My Hero Academia sono tra i più inquietanti di tutti gli shonen. Pensiamo ad esempio a Tomura Shigaraki e a tutte le mani che ricoprivano il suo corpo durante le prime fasi della storia, oppure a Dabi, il quale utilizzando il suo stesso potere si causa autolesioni, e All For One, un mostro senza volto. Nessuno tra questi è il più inquietante dell'opera e per individuarlo bisogna anche escludere gli altri dell'Unione dei Villain.

Per rispondere a un tale quesito facciamo ritorno all'inizio dell'opera, quando un criminale fangoso e senza nome tentò di uccidere Bakugo e Deku inglobandoli all'interno del suo corpo. Tornato anche nella seconda guerra dell'Atto Finale, la sua ultima apparizione risale al capitolo 383 di My Hero Academia, viene sconfitto dall'acido di Mina Ashido.

Sebbene si tratti di un villain di basso rango, le sue fattezze e il suo potere lo rendono uno dei più inquietanti. Il cattivo fangoso è infatti letteralmente una melma umanoide, che cattura gli avversari al suo interno e li uccide per asfisia. Per sua stessa natura, dunque, il villain fangoso è un criminale losco e spaventoso, che agisce nell'ombra per causare morti sofferenti e atroci.