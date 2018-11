My Hero Academia, nel capitolo 207 qualcosa ha fatto cambiare idea a Bakugo

il manga de My Hero Academia è ormai noto per la sua capacità di sorprendere i suoi lettori e fan, e il suo ultimo capitolo di certo non è stato da meno! ha fatto sì che tutti facessero il doppio. Dopotutto, non accade tutti i giorni di vedere emergere un aspetto del carattere, da tutti sconosciuto, di Bakugo Katsuki.

Questa settimana è finalmente uscito il capitolo 207 di My Hero Academia che ha visto come protagonista principale il giovane a Bakugo. Il ragazzo ha infatti deciso di accettare la sfida contro la squadra della Classe 1-B per un allenamento congiunto, come abbiamo appreso dalle sue ultime parole del capitolo 206. È difficile per uno con quel carattere, avventato e sconsiderato, tirarsi indietro e rifiutare un combattimento. Tuttavia durante l'allenamento il giovane studente della Classe 1-A sembra doversi ricredere sulle parole precedentemente da lui pronunciate. Da feroce ed agguerrito, Bakugo si ritroverà a dover scegliere dimostrando maturità nelle sue azioni successive che lo vedranno intento a proteggere un suo compagno di squadra incurante della sua saluta.

Procedendo verso la fine della vicenda, si scopre che Kyoka Jiro, membro della squadra di Bakugo, è riuscita a migliorare e affinare il suo Quirk, Earphone Jack, smascherando la trappola ideata da Setsuna Tokage grazie alla sua abilità. Purtroppo non fa in tempo a mettersi in salvo ritrovandosi facile preda degli studenti del gruppo avversario, ma in quell'istante Bakugo interviene in aiuto del suo compagno intercettando l'attacco con una raffica di colpi lasciando interdetto l'aggressore.

Un cambiamento incredibile se si pensa al carattere di Bakugo e alle intenzioni che lo avevano spinto ad accettare di allenarsi. Convinto di voler vincere, a qualsiasi costo, Bakugo ha proposto sin dall'inizio una strategia basata sull'attacco prima della difesa. Tuttavia si è dovuto ricredere, adottando uno schema che a quanto sembra anche All Might ha approvato. "Vincere salvando delle persone", queste parole sembrano aver risvegliato qualcosa nel giovane che prontamente si lancia al salvataggio di Jiro. Un lato audace e coraggioso, un nuovo tipo di forza risvegliato grazie a questa azione.

Mentre questa azione comporterà non pochi problemi alla squadra avversaria, per Bakugo segna un punto di svolta. Da testa calda e sconsiderato, che non ha mai pensato a salvare gli altri puntando invece solo a menare colpi, ecco che qualcosa sembra averlo cambiato. Probabilmente è dovuto alla presenza di All Might in persona e grazie alla sua presenza Bakugo ha attinto la forza necessaria per progredire nel suo percorso di eroe. Chissà quanto durerà questo cambiamento? Avremo modo di vedere questo lato di Bakugo ancora una volta? Cosa accadrà secondo voi nel prossimo capitolo di My Hero Academia?

Ricordiamo che attualmente è in fase di produzione una 4° stagione dell'anime tratto dall'omonimo manga, disegnato da Kōhei Horikoshi e serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha, in seguito al successo ottenuto dalle vendite del manga stesso e dell'uscita della terza stagione.