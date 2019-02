My Hero Academia: quale sarà l'esito mostrato nel capitolo 216?

My Hero Academia ha concluso l'arco narrativo dello scontro tra la classe A e la classe B con un risultato strano ed inatteso, considerato tutto ciò che è stato mostrato negli scorsi capitoli. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha preparato Kohei Horikoshi per i lettori nel capitolo 216.

Tutti gli eroi della classe B erano stato catturati nelle ultime pagine dello scorso capitolo di My Hero Academia e, senza ribaltoni particolari, li vediamo messi in gabbia sin dalle prime pagine del capitolo 216. Il titolo "La conclusione dello scontro tra la Classe A e la Classe B" infatti non dà scampo all'esito del quinto e ultimo duello interno al corso eroi della U.A.

Il risultato di 3 scontri a favore contro uno perso e uno pareggiato sancisce la vittoria della sezione di Midoriya e compagni. Proprio il protagonista si esprime favorevolmente all'operato di Shinso durante l'ultimo scontro, e lo ringrazia per il salvataggio imprevisto. Il ragazzo però è scontento dell'esito, considerato che aveva già capito che gli scontri a cui avrebbe partecipato potevano influenzare la sua approvazione nel passaggio nel corso per eroi. Nonostante tutto, però, professori e studenti si dichiarano colpiti dalle abilità mostrate da Shinso, decretando ufficialmente il suo ingresso in una sezione tra la A e la B all'inizio del secondo anno, lasciando però l'incognita sulla sezione che frequenterà.

Sul finale, Aizawa blocca Monoma mentre il ragazzo si stava lamentando del fallimento nell'utilizzo del quirk di Midoriya. Il professore avvicina lo studente avvisandolo che il giorno successivo lo avrebbe accompagnato in una visita ad Eri. My Hero Academia torna su Weekly Shonen Jump la prossima settimana con il capitolo 217.