My Hero Academia: quando arriverà l'annuncio ufficiale della quarta stagione?

La terza stagione di My Hero Academia sta per terminare, ma prima che questo terzo ciclo di episodi giunga a conclusione, c'è ancora da mettere fine allo scontro iniziato nella scorsa puntata tra Bakugo e Deku. Una volta che i due avranno ultimato il loro "scambio di opinioni", resterà solo da attendere l'annuncio della quarta stagione.

Per chi non lo sapesse, l'anime di My Hero Academia sta per chiudere la sua terza stagione, un doppio ciclo di episodi (il famoso two-cour) che ha portato la popolarità del titolo su nuovi livelli. La stagione che sta per concludersi ha trasportato i fan della serie nel vivo della storia, facendo innamorare il pubblico del protagonista Izuku Midoriya e della nutrita Classe 1-A. Quindi, con lo show che ha ormai una fortissima fan base, è quasi certo che My Hero Academia riceverà una quarta stagione.

Per quanto riguarda l'ufficialità della cosa, dovremo attendere che la terza stagione si concluda, dato che è molto probabile che l'annuncio arriverà al termine dell'ultima puntata come avvenuto con la seconda stagione. Tuttavia, se Studio Bones desidera tenere i fan con il fiato sospeso, potrebbe aspettare fino al prossimo Jump Festa che si terrà questo in autunno.

L'evento si concentra esclusivamente sui titoli di Shueisha, tra cui My Hero Academia, e l'affluenza, sempre molto alta, potrebbe garantire una propagazione virale dell'annuncio. Non ci resta che attendere notizie ufficiali.