My Hero Academia: quando conosceremo il nome da eroe di Bakugo?

L'intemperanza di Katsuki Bakugo è sempre stata presente fin dalle prime apparizioni del personaggio di My Hero Academia. Ciò si è riflesso anche sulla sua capacità di scegliere il nome da utilizzare da pro hero, con tutti i suoi tentativi bocciati da Midnight. Ma ora qualcosa sembra essere cambiato con gli ultimi capitoli di My Hero Academia.

My Hero Academia 252 ha visto il definitivo salvataggio di Natsuo a opera del terzetto di giovani eroi Midoriya, Todoroki e Bakugo. È stato proprio quest'ultimo a compiere l'intervento definitivo che ha tratto in salvo il figlio di Endeavor, il quale l'ha ringraziato e gli ha fatto anche una domanda particolare: "Qual è il tuo nome da hero?"

Una domanda a cui tutti i lettori vorrebbero avere una risposta, dato che questa si trascina da tempo per l'incapacità di Bakugo di scegliere un nome adeguato. La battuta di Bakugo però dimostra ai fan che ha finalmente deciso come si chiamerà da pro hero, lasciando attoniti sia Midoriya che Todoroki. Decide però di non rivelarlo, ammettendo che c'è una persona a cui deve dirlo per primo.

Chi sarà questo personaggio? Il dito è puntato naturalmente verso All Might, l'eroe che è sempre stato il traguardo da raggiungere per Katsuki Bakugo fin da piccolo. L'arco narrativo con Endeavor è sicuramente servito per far maturare il personaggio, che nonostante l'esplosività caratteriale sta mostrando sempre più sfaccettature finora inedite.