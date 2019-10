My Hero Academia: ecco quando sarà disponibile il primo episodio su VVVVID

La serie animata di My Hero Academia - dopo una lunga attesa - è quasi arrivata. L'anime sarà trasmesso in streaming da sabato prossimo, e dallo stesso giorno sarà disponibile anche su VVVVID, che attraverso un post su Facebook ha confermato il simulcast con il Giappone.

La nuova stagione di My Hero Academia è infatti uno dei nuovi titoli che andranno a comporre il palinsesto autunnale della piattaforma, insieme a Sword Art Online: Alicization, il nuovissimo No Guns Life, The Promised Neverland (doppiato) e la seconda parte della terza stagione de l'Attacco dei Giganti, anch'essa doppiata in lingua italiana.

Il servizio può contare su una vasta gamma di opere di qualità, nonostante la fine di Demon Slayer, che con l'episodio 26 ha concluso la narrazione della sua prima serie, portata in auge proprio grazie a VVVVID che ha creduto nelle potenzialità del titolo di Ufotable.

La prima puntata di My hero Academia sarà quindi trasmessa il 12 Ottobre, e vi ricordiamo che sarà filler, ovvero un episodio di recap che servirà per reintrodurre i personaggi dopo il grande stacco temporale dagli eventi della terza stagione. Il nuovo arco narrativo, dunque, inizierà il 19 Ottobre, e a giudicare dal trailer che potete osservare in alto promette davvero bene.

Anche Yonkou Productions - attraverso un post - ha confermato questa sensazione circa un mese fa, dove diceva che la schedule lavorativa di Studio Bones è stata ottimale, e di conseguenza l'anime dovrebbe avere un'ottima qualità realizzativa. Tuttavia sono solo voci, aspettiamo la conferma a partire dal prossimo sabato.

Abbiamo dedicato un articolo di approfondimento alle uscite autunnali degli anime. Un fan ha immaginato Ochako dopo un ipotetico time-skip, riscuotendo grande successo sulla board di Reddit.