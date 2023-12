My Hero Academia, quando esce il quarto film? C'è una finestra di lancio!

Nelle ultime ore, sono state diffuse novità importanti sul quarto film di My Hero Academia e sulla settima stagione dell'anime. Nonostante non siano ancora emerse molte informazioni, è stato rivelato il periodo nel quale verrà pubblicata la quarta pellicola basata sul manga di Kohei Horikoshi.

Il franchise di My Hero Academia ha rivelato che il quarto film con protagonisti Deku e i suoi amici uscirà nell'estate del 2024. Il film racconterà una storia inedita, che verrà supervisionata dal creatore della serie e sarà basata sui "piani iniziali" dei personaggi. Stando a queste informazioni, è logico supporre che il film sarà ambientato nella stessa timeline della serie animata.

Ma le novità non sono finite qui. Con l'uscita del numero #3 di Weekly Shounen Jump, il 13 dicembre, sono emerse nuove informazioni sulla settima stagione dell'anime di My Hero Academia. La stagione sarà presentata in anteprima il 4 maggio 2024, dopo l'uscita di quattro episodi speciali di riepilogo chiamati "Memories" che andranno in onda a partire dal 6 aprile.

L'annuncio dell'uscita del quarto film e della settima stagione di My Hero Academia ha suscitato diverse reazioni da parte dei fan. Alcuni si stanno chiedendo da quanti episodi sarà composta la stagione, mentre altri si chiedono quale sarà la storia inedita della nuova pellicola.



Insomma, gli spettatori di tutto il mondo non stanno più nella pelle dopo tutte queste novità diffuse dal franchise. È possibile che la pellicola venga distribuita in concomitanza con la première della settima stagione, ma questa informazione non è ancora stata confermata. E voi? Cosa vi aspettate dal quarto film di My Hero Academia?