My Hero Academia: quando e in quale ordine bisogna guardare i film?

In My Hero Academia i lungometraggi sono fondamentali per comprendere il corso della serie, per questo motivo è importante guardarli nel giusto ordine per non perdersi nel grande universo del franchise. Al momento sono usciti solo tre film, ma non è escluso che possano debuttare presto nuove opere.

Sebbene Kohei Horikoshi, l'autore del manga omonimo, non abbia creato la sceneggiatura di questi tre lungometraggi, ne ha supervisionato la scrittura e sono a tutti gli effetti canonici. Dopo aver visto Deku nel mondo di Pikmin e All Might di nuovo in America, vediamo come collocare questi film.

My Hero Academia: Two Heroes è il primo fra le tre pellicole cinematografiche, uscito nel 2018, che raccconta la storia degli eroi protagonisti in missione nel continente americano. Il ventesimo episodio della terza stagione, che corrisponde alla puntata 58, funge da prequel di Two Heroes, ma esso è collocabile fra gli episodi 38 e 39, ossia esattamente fra la seconda e terza stagione.

My Hero Academia: Heroes Rising, che ha debuttato l'anno successivo, è collocabile precisamente nell'episodio 101 della serie, ma per evitare maggiori spoiler sarebbe meglio arrivare alla puntata 112 prima di visionare il lungometraggio, dunque verso il termine della quinta stagione.

L'ultimo film del franchise My Hero Academia: World Heroes’ Mission può essere guardato successivamente aver guardato il secondo lungometraggio e l'episodio 113, l'ultima puntata della quinta stagione.

In attesa di nuove opere, sarebbe meglio recuperare prima questi tre! Presto potrebbe essere annunciato qualcosa di nuovo. Intanto, Boku no Hero Academia si prepara per la settima stagione.