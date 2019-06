My Hero Academia, la quarta stagione dell'anime sarà prodotta da Funimation

I fan degli eroi protagonisti di My Hero Academia potranno godere a pieno del ritorno dell'anime nel prossimo ottobre, come già annunciato. Così come le precedenti stagioni sono state portate in occidente da Funimation Productions, anche la quarta sarà una produzione legata a tale azienda, mantenendo così la licenza.

L'annuncio è arrivato tramite l'account ufficiale twitter di My Hero Academia, che ha pubblicato un tweet ironico sul fatto che sarà Funimation a occuparsi della pubblicazione della quarta stagione dell'anime: il modo dell'annuncio, che potete vedere in calce, mostra per l'appunto una cascata di cartelle che parte dagli annunci, prosegue con la fine di quest'anno e arriva alle produzioni di Funimation, tra le quali configura ovviamente My Hero Academia Season 4.



La quarta stagione dell'anime si occuperà di due importanti archi narrativi del manga, quello Overhaul e del Cultural Festival. La terza stagione, invece, ha recentemente visto diversi cambiamenti significativi, che hanno visto la sconfitta di One For All e la perdita di tutti i suoi poteri da parte di All Might. Con la torcia che ora è passata ufficialmente a Midoriya come simbolo della pace, la quarta stagione sicuramente seguirà l'allenamento di tutti i protagonisti pronti a diventare i più grandi supereroi del mondo. Allo stesso modo dovrebbero arrivare maggiori dettagli sul ruolo dei Big Three.