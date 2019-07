My Hero Academia: la quarta stagione sarà censurata?

L'attesa per la quarta stagione di My Hero Academia è alta, e le prime reazioni del pubblico alla visione in anteprima degli episodi hanno confermato le buone sensazioni scaturite dal trailer. Tuttavia ricorre una domanda? La quarta stagione sarà oggetto di censura?

Sulla questione si è pronunciato il doppiatore di Overhaul, un personaggio che è stato introdotto nel finale della terza stagione dell'anime e che sarà uno dei protagonisti della nuova tornata di episodi. In occasione dell'Anime Expo 2019, ComicBook.com ha potuto presenziare all'evento, confermando la natura dark e sanguinaria delle puntate trasmesse in esclusiva.

Per avvalorare le buone impressioni suscitate dalla visione, il sito ha intervistato il doppiatore di Overhaul, Kellen Goff, il quale si è detto soddisfatto di trovare così poca censura riguardo al suo personaggio.

"All'inizio ci furono dei rumor secondo cui avrebbero censurato la presenza del sangue e le altre scene dal forte impatto visivo, ma gli episodi mostrati sono stati molto più dettagliati di quanto non credessi. E' stato sorprendente. E' uno di quegli aspetti che nella trasposizione dal manga all'anime non sai mai come potranno essere resi".

Per coloro che fossero curiosi di sapere la scena vista in anteprima, riguarda Overhaul e il suo primo incontro con la League of Villain, nel quale la componente sanguinaria non è certo mancata. Nonostante molti serbassero dei dubbi sulle modalità di censura della quarta stagione, da una prima occhiata è parso di essere davanti a un prodotto fedele e rispettoso del materiale originale.

Un nuovo poster promozionale è stato annunciato in occasione della quarta stagione, mentre il nuovo film di My Hero Academia vedrà l'introduzione del villain più potente mai incontrato.