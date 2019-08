My Hero Academia: la quarta stagione sarà 'fantastica' secondo un insider

Attraverso un post su Twitter l'insider Yonkou Productions afferma che la prossima stagione di My Hero Academia sarà qualitativamente "fantastica" grazie ad un'ottima schedule organizzativa che ha permesso agli animatori di Studio Bones di lavorare al meglio.

Non che ci fossero dei dubbi sull'operato dello studio giapponese, che in inverno ci ha regalato quella perla artistica di Mob Psycho 100, tuttavia essendo al lavoro anche sul nuovo lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising c'erano delle preoccupazioni in merito allo sviluppo della quarta stagione.

Anche la terza stagione era stata prodotta in contemporanea ad una pellicola, e in quel caso la qualità finale ne aveva risentito, soprattutto nella seconda parte, dopo il formidabile scontro tra All Might e All For One.

Questa volta però le cose pare che andranno diversamente. In primis, lo stacco produttivo tra una stagione e l'altra è molto più ampio rispetto allo scorso anno, in quanto Studio Bones ha iniziato a lavorare sulla quarta iterazione da Settembre, e invece di farla uscire in primavera come al solito ha rimandato la messa in onda al mese di Ottobre.

Nonostante questa mossa abbia fatto storcere il naso a molti nel momento dell'annuncio, potrebbe rivelarsi azzeccata nel lungo periodo consegnandoci una quarta stagione qualitativamente consistente. Come già sappiamo mancherà l'animatore Yoshihiko Umakoshi al timone della serie, nonostante ciò al progetto lavorano dei nuovi artisti talentuosi e la presenza di Yutaka Nakamura fin dai primi episodi fa sicuramente ben sperare.

Nel frattempo sono uscite delle nuove informazioni riguardo all'opening e all'ending della quarta stagione, mentre una nuova locandina ha confermato l'arrivo ad Ottobre della prossima tornata di episodi.