My Hero Academia: la quarta stagione potrebbe essere annunciata a breve

Notizie strepitose per i fan dell'anime del momento, infatti, con le prime scan provenienti dall'imminente numero 44 della rivista Weekly Shonen Jump riportate sui social media, le voci che sembravano far presagire l'annuncio di una quarta stagione di My Hero Academia sembrano poter diventare realtà.

La notizia attende ancora una conferma ufficiale, ma le anticipazioni sembrano non lasciare spazio a dubbi: il manga My Hero Academia, disegnato da Kohei Horikoshi, potrà presto fregiarsi della quarta stagione del suo apprezzatissimo adattamento animato. L'annuncio sembra proprio attendere i fan tra le pagine del numero 44 della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, che arriverà sul mercato lunedì 1 ottobre.

Ovviamente, essendo ancora nella sua fase embrionale, nulla è dato sapere sul numero degli episodi o sulla possibile finestra di lancio della serie, anche se è lecito aspettarsi un'attesa non eccessivamente prolungata.

Una quarta stagione era del resto nell'aria, con la terza che ha raggiunto i 24 episodi e si appresta a vivere la sua conclusione questo sabato 29 settembre. Con i Big 3 che hanno fatto la loro apparizione e un nuovo nemico alle porte, tutto sembra pronto per l'annuncio della naturale prosecuzione dell'adattamento, il quale di certo non manca di seguito. Siamo sicuri che anche voi non vedete l'ora di assistere alle nuove avventure dei nostri supereroi in erba preferiti.

Ricordiamo che My Hero Academia è un anime prodotto dallo studio Bones, tratto dal manga di Kohei Horikoshi che viene pubblicato dal luglio del 2014. La serie animata è trasmessa in simulcast su VVVVID, con gli episodi doppiati in italiano trasmessi su Italia 2 dal 17 settembre 2018.