My Hero Academia: quei due eroi devono combattere la battaglia finale fianco a fianco

My Hero Academia, si sta avvicinando inesorabilmente verso il suo epilogo, esattamente come previsto dall'autore. Heroes e Villain si trovano faccia a faccia, pronti per lo scontro finale. Proprio in questa battaglia conclusiva, due aspiranti del Liceo Yuei dovrebbero fiancheggiarsi l'un l'altro. Ecco il perché.

Quando l'esercito al servizio di All For One cade nella trappola di Monoma, pianificata da All Might, vediamo Deku e Bakugo riunirsi per affrontare Tomura Shigaraki. Non è un caso che siano proprio loro due a doversi occupare del leader del Fronte. Il rapporto di rivalità e amicizia tra Midoriya e Kacchan ha infatti segnato l'opera sin dal principio, ed è dunque giusto che questo duo combatta la battaglia finale fianco al fianco.

Ma non è solo questo il motivo per cui i due dovranno combattere assieme. Tralasciando All Might, Bakugo è colui che conosce meglio di chiunque altro Izuku. I due ragazzi si conoscono sin dall'infanzia, e a causa della loro accesa rivalità hanno studiato a vicenda punti di forza e debolezze. Qualora Deku fosse in difficoltà, Katsuki sarebbe l'unico in grado di prendere una decisione abbastanza veloce da salvarlo. Ciò, ovviamente, vale anche rovesciando le parti.

Midoriya in My Hero Academia 345 deve affrontare un Villain che conosce molto bene, ma c'è qualcosa che gli impedisce di prendere parte allo scontro. Il piano degli Heroes va in fumo quando, inspiegabilmente, Himiko Toga riesce ad allontanarlo via. Il motivo per cui ha fatto questa scelta su Deku, è spiegato nelle previsioni di My Hero Academia 346.