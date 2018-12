My Hero Academia: questa sera, su Italia 2, avverrà un pareggio di conti!

Come ogni settimana, questa sera la rete televisiva Mediaset Italia 2 trasmetterà una manciata di episodi inediti tratti dalla seconda stagione animata di My Hero Academia. Scopriamo subito dopo il salto gli orari di messa in onda e i titoli delle puntate in programma su Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre).

My Hero Academia – Stagione 2 – Episodio #17 (33) – LA RESA DEI CONTI

Data: 24 dicembre 2018, ore 21:16 - 21:45

24 dicembre 2018, ore 21:16 - 21:45 Trama: n/d

My Hero Academia – Stagione 2 – Episodio #18 (34) – LE CONSEGUENZE DI STAIN L'ELIMINA EROI

Data: 24 dicembre 2018, ore 21:45 - 22:14

24 dicembre 2018, ore 21:45 - 22:14 Trama: n/d

My Hero Academia – Stagione 2 – Episodio #19 (35) – STAGE DEI FUTURI EROI

Data: 24 dicembre 2018, ore 22:14 - 22:41

24 dicembre 2018, ore 22:14 - 22:41 Trama: n/d

Come suggerito dal sito ufficiale Mediaset, a partire da questa settimana gli episodi di My Hero Academia che verranno trasmessi il lunedì sera saranno ben tre, e non più due. Di conseguenza, gli ultimi sei episodi della seconda stagione andranno in onda fra il 31 dicembre 2018 ed il 7 gennaio 2019.



Vi ricordiamo inoltre che le puntate che verranno trasmesse questa sera andranno in replica la sera di Natale, a partire dalle ore 23:12 circa, nonché sabato 29 dicembre, dalle ore 17:50 circa. Le guarderete?