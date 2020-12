My Hero Academia: nella quinta stagione l'atteso ritorno di Shinso

I fan di My Hero Academia sta aspettando il grande ritorno di Hitoshi Shinso dopo averlo visto nel nuovo trailer della quinta stagione di My Hero Academia. Una cosa che ha catturato subito l’attenzione dei fan è stato che Shinso sembra essere parte delle battaglie tra la Classe 1-A e 1-B.

La quinta stagione di My Hero Academia andrà in onda in Giappone a partire dal 27 marzo, e vedrà le classi 1-A e 1-B una contro l’altra, in un allenamento che metterà alla prova le loro capacità. Ovviamente, Shinso sarà tra gli alunni della squadra 1-B.

Il nuovo trailer è stato rilasciato durante la Jump Festa 2021 Online, dove sono stati mostrati alcuni momenti intensi che vedremo con il ritorno dell’anime, e i fan potranno finalmente lasciarsi stupire dalle skill che è riuscita a sviluppare la classe 1-B, mentre la classe 1-A combatteva i villain del momento.

Shinso si è reso conto che il suo quirk non era adatto a combattere proprio durante lo scontro con Midoriya nella seconda stagione, ma nel trailer abbiamo visto che è riuscito a sfruttare al meglio le sue abilità, anche grazie ad un accessorio tecnologico in grado di amplificare il suo quirk di brainwashing.

Shinso non sarà l’unico a fare ritorno nella quinta stagione di My Hero Academia! Ci sarà anche un importante cliffhanger sul One For All, e molte altre domande che attendono una risposta. Se ancora non l'avete vista, ecco la nuova key visual della quinta stagione, insieme al trailer di My Hero Academia 5.