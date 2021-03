My Hero Academia: la quinta stagione partirà con un episodio riassuntivo

Mentre il manga procede a gonfie vele, la serie animata di My Hero Academia è quasi pronta per il suo spettacolare ritorno. Prima di godersi appieno i nuovi avvenimenti, però, gli spettatori dovranno ripercorrere quanto accaduto in precedenza a Deku e compagni.

Come annunciato dal profilo Twitter di Anime TV Jap, la quinta stagione di My Hero Academia non partirà in quinta marcia come i fan speravano. L'episodio 0, infatti, fungerà da riepilogo per gli avvenimenti della quarta stagione, culminata con l'attacco dell'High End Nomu ai danni di Endeavor e Hawks.

La premiere della puntata è prevista per il 27 marzo, mentre per il primo vero episodio occorrerà aspettare il 3 aprile. Sebbene tale decisione possa infastidire la fanbase, che sperava di poter ripartire subito con l'azione, questa mossa sarà certamente utile agli spettatori più occasionali e a quelli con la memoria corta. Un concetto che si potrebbe attribuire anche ai lettori assidui del manga, che potrebbero avere qualche difficoltà con eventi ormai passati da diversi capitoli.

Per rinfrescarvi la memoria senza aspettare l'episodio pilota, vi ricordiamo che nella quarta stagione dell'anime i Pro Heroes e gli studenti dello U.A. hanno dovuto affrontare Overhaul. In seguito, lo Yuei è stato impegnato con il Festival Culturale e il tentativo di attacco di Gentle Criminal. La serie è poi terminata con l'incredibile scontro che ha eletto Endeavor come nuovo Number One Hero.

Per quanto riguarda la quinta stagione, invece, nella prima parte lo Yuei farà scontrare i ragazzi delle Classi 1-A e 1-B in un allenamento congiunto. Ecco un breve riepilogo su My Hero Academia 5. Eraserhead diventa un tenero felino in questo cosplay di My Hero Academia.