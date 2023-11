My Hero Academia, il quirk di Bakugo raggiunge un altro livello: il timore di All for One

Il manga di My Hero Academia è molto vicino al suo epilogo e l'autore Kohei Horikoshi sta preparando i lettori a qualcosa di sensazionale. Questa volta, la serie si sta concentrando su Bakugo Katsuki: il giovane eroe è tornato in scena solo pochi capitoli fa, ma ha già tutti i riflettori puntati su di sé.

Il capitolo 406 di My Hero Academia ha visto Bakugo e il suo intervento mozzafiato, che ha decisamente confuso il potente All for One. Nessuno dei lettori si sarebbe aspettato dal ragazzo un attacco di questo tipo, questo perché Bakugo Katsuki ha trovato il modo di potenziare il suo quirk in un modo unico.

Come sappiamo molto bene, il quirk di Bakugo, Explosion, gli permette di espellere il sudore dai polsi delle proprie mani come se fosse nitroglicerina e, dunque, creare esplosioni di varia potenza e grandezza. Durante il suo percorso alla scuola per gli eroi, la Yuuei, il ragazzo ha compreso che la chiave per rendere le sue esplosioni sempre più potenti è il dolore che prova.

Infatti, durante questo combattimento riesce a sentire le gocce di sudore che scorrono nel suo flusso sanguigno. In questo modo, può individuarne la posizione affinché possa avere un maggiore controllo degli attacchi che lancia.

Questo miglioramento del suo quirk gli sarà sicuramente utile in questo combattimento contro All for One e Tomura Shigaraki e potrebbe costituire una grande minaccia per i due. Bakugo è stato sottovalutato da All for One in My Hero Academia e questo ha portato il villain ad accusare un colpo decisamente potente.