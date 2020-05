My Hero Academia: quali quirk contrastano quello di Shigaraki?

Il mondo dei quirk è parecchio variegato e ogni persona ne possiede un proprio. Nonostante il possessore possa riuscire, fino ad un certo limite, a renderne flessibile le caratteristiche, rimane il fatto che però ogni quirk di My Hero Academia è vincolato da certe leggi. E questo crea la presenza di abbinamenti fondamentali.

Ad esempio, Tokoyami è debole contro i quirk che generano luce come scoprimmo durante il Festival dello Sport della Yuei. Quali sono quei poteri in My Hero Academia che possono bypassare la nuova potenza di Tomura Shigaraki?

Il quirk "decadimento" fino a poco tempo fa funzionava soltanto a stretto raggio da Shigaraki e solo se il ragazzo premeva le sue cinque dita sul bersaglio. Adesso invece l'effetto si propaga in lungo e in largo come abbiamo visto contro Re-Destro e nello scorso capitolo di My Hero Academia. Già dalle ultime scene abbiamo potuto scoprire che chi vola, come Ryukyu, ha un'immunità naturale al quirk, almeno finché Shigaraki non arriva a portata di tocco.

Nelle pagine successive si vedono anche Wash, il cui quirk utilizza delle bolle per far levitare gli oggetti e persone, e Pixie-Bob fare di tutto per evitare l'espansione del decadimento. Se per il primo non sembrano esserci stati problemi però, la Wild Wild Pussycats sembra avere dei problemi con la sua manipolazione del terreno. Sarà un altro degli eroi a morire?

Sicuramente per Deku entrerà in gioco il quirk di Nana Shimura, levitazione. Sarà in grado il protagonista di sfruttarlo subito per contrastare Shigaraki?