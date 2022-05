My Hero Academia: e se il Quirk di Dabi non fosse il Blueflame?

La battaglia tra Dabi e Shoto è ormai giunta al termine, ma non per il fandom di My Hero Academia. Nelle ultime ore, in rete dilaga una teoria piuttosto affascinante. Scopriamo cosa è il Quirk della Fenice e in che modo il Villain dalle fiamme azzurre è interessato da ciò.

Se c'è una cosa che non manca alla community di appassionati, specialmente ai fan dell'opera scritta da Kohei Horikoshi, è la fantasia. L'atto finale della serie manga ci ha entusiasmato con una battaglia che ha risolto il conflitto familiare dei Todoroki. Tuttavia, Dabi nasconde ancora qualche mistero.

Nel corso di questo arco narrativo conclusivo, abbiamo visto il progressivo peggioramento delle condizioni di salute di Dabi. A ogni capitolo, il suo corpo era sempre più logoro, fin quando, nelle fasi finali della battaglia con Shoto, della sua pelle non è rimasta nemmeno più traccia.

Come ben sappiamo, sin dalla gioventù Toya Todoroki non è mai stato capace di controllare il suo potente Quirk Blueflame: il suo corpo, per via dei geni della madre, non tollerava il calore sprigionato dalle fiamme. Questa caratteristica fisica, unito al desiderio di realizzare il sogno di suo padre, portò alla tragedia del Picco Sekoto.

Nel più recente flashback sulle origini di Dabi, i lettori hanno scoperto che se Toya riuscì a salvarsi, fu solamente merito di All For One e del Dottor Garaki. Tuttavia, secondo i fan, nel periodo passato in coma sotto le mani di questo duo malvagio, a Dabi è stato impiantato un altro Quirk di tipo passivo.

Per la community, oltre all'Quirk Cremazione, Dabi possiede anche il Quirk Fenice. Questo uccello mitologico, incenerisce sul punto di morte, ma solamente per una successiva rinascita. Dalla morte di Toya, nacque Dabi. Ora che anche Dabi è stato sconfitto, rinascerà una nuova versione di se stesso?