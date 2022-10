My Hero Academia, tutti i quirk di Deku: nomi e possessori, dal One for All agli altri

Con il continuo allenamento svolto nel corso dei mesi, Izuku Midoriya si è fortificato. Ciò ha permesso al suo corpo di sopportare di più il One for All, il potere ricevuto da All Might all'inizio di My Hero Academia che nelle battute iniziali sembrava incontrollabile. Pian piano però Deku ha fatto progressi, sbloccando ulteriori quirk.

All'interno del One for All erano infatti presenti altri quirk. Con My Hero Academia 368 abbiamo visto l'utilizzo anche dell'ultimo quirk, quello rimasto sconosciuto fino a ora. Adesso che conosciamo anche questo, facciamo un riepilogo di tutti i quirk di Deku nascosti nel One for All.

Da Yoichi Shigaraki, il primo possessore e fratelli di All for One, deriva il quirk trasferibile, il One for All;

Il secondo possessore ha invece Transmission, il quirk capace di far cambiare marcia;

Il terzo possessore ha trasmesso il Fa Jin , capace di conservare l'energia cinetica e di scatenarla a piacimento in coordinazione con la forza del One for All;

, capace di conservare l'energia cinetica e di scatenarla a piacimento in coordinazione con la forza del One for All; Il quarto possessore Hikage Shinomori ha trasmesso a Deku il Danger Sense, una sorta di senso di ragno;

Daigoro Banjo, quinto possessore, ha portato invece il famoso Black Whip ;

; En ha invece portato Smokescreen, che crea muri di fumo per diversivi;

Nana Shimura ha invece il Float, il quirk che permette alla settima portatrice di conferire a Deku la capacità di fluttuare in aria;

Infine l'ottavo possessore è stato Yagi Toshinori, senza quirk e che quindi ha potuto potenziare enormemente il One for All, per poi passarlo a Deku in versione potenziata.

Una sequenza di quirk che aiuteranno enormemente Deku nella battaglia finale contro Shigaraki.