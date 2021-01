My Hero Academia: quali e quanti Quirk possiede Gigantomachia?

La battaglia tra gli eroi professionisti e i criminali di My Hero Academia si è conclusa con numerose perdite su entrambi i fronti. Grande mattatore dello scontro è stato Gigantomachia, ex guardia del corpo di All For One che dispone di un'incredibile forza fisica e di numerosi Quirk. Ma esattamente quali sono le sue abilità?

Il volume più recente di My Hero Academia ha rivelato che il gigantesco villain dispone non di due o tre poteri, ma addirittura di sette Quirk diversi. Un dato a dir poco folle se si pensa che la guardia del corpo di All For One non ha subito variazioni genetiche come ad esempio è stato fatto con i Nomu.

Stando a quanto rivelato, Gigantomachia possiede Quirk come la super resistenza e la rigidità muscolare, oltre che un potere che gli impedisce di provare dolore e uno che gli consente di diventare sempre più grande man mano che si infuria. I restanti Quirk gli permettono di scavare nel terreno, esattamente come una talpa, conservare energie e sostanze nutritive, e rafforzare i suoi sensi come un animale. Con tutti questi poteri combinati Gigantomachia è senza dubbio uno dei criminali più pericolosi mai affrontati dagli eroi.



Tuttavia, il gigantesco villain non è imbattibile, come dimostrato dal piano di Midnight. Dopo essere stato assaltato da numerosi eroi che lo hanno sedato, Gigantomachia è stato infatti catturato.