My Hero Academia, il Quirk di Kirishima spiegato nel dettaglio

In My Hero Academia, Kirishima Eijiro è emerso come uno dei migliori studenti della classe 1-A ed è ormai destinato a diventare un eroe professionista. Il suo quirk, Indurimento, modifica il suo corpo e gli permette di diventare indistruttibile. Ma come funziona esattamente? Ecco la spiegazione dettagliata.

L'Indurimento di Kirishima in My Hero Academia gli consente di rendere qualsiasi parte del suo corpo dura come la pietra, resistendo facilmente ad ogni attacco fisico e ad altri danni come le esplosioni. Questa abilità lo rende un formidabile combattente corpo a corpo, in grado di incassare colpi senza subire alcuna ferita. La pelle indurita può inoltre diventare affilata, permettendogli di infliggere danni ai nemici solo toccandoli.

Sebbene questo quirk sia così potente, esso ha anche dei limiti non indifferenti. Il suo guscio difensivo si indebolisce con l'aumento dei danni, rendendolo vulnerabile durante le battaglie più lunghe. Il mantenimento dell'abilità ne esaurisce piano piano le riserve, rischiando la disattivazione totale dell'unicità. Limitato alla distanza ravvicinata, manca di versatilità nei combattimenti a distanza. Tuttavia, queste debolezze possono essere risolte con l'allenamento: Kirishima ha però bisogno di fare molta strada prima di arrivare ad un livello di completa invulnerabilità.

Kirishima aveva solo tre anni la prima volta che ha manifestato il suo quirk. In quel momento, si è procurato un grosso taglio all'occhio per averlo utilizzato, cicatrice che porta ancora oggi. Per questo motivo, ha sviluppato un disprezzo per la propria unicità, e solo dopo anni di allenamento e tanta dedizione è riuscito a controllarlo al meglio. In uno degli episodi di My Hero Academia 4, Kirishima riesce persino ad utilizzare, anche se per poco tempo, il 100% del suo quirk.