My Hero Academia: il quirk di Midoriya è fuori controllo?

Nel capitolo 209 di My Hero Academia ci eravamo lasciati con un finale che faceva presagire il ritorno del super villain All for One. A distanza di chilometri, però, lo scontro tra classi della U.A. è ancora in corso e ha visto l'inizio del quinto e ultimo combattimento, con il protagonista in gioco. Ricordiamo che nell'articolo ci sono spoiler.

Il capitolo inizia con una chiacchierata telefonica di All Might e Gran Torino, entrambi preoccupati per il sogno che Midoriya ha fatto la notte precedente all'allenamento, accaduto nel capitolo 193 di My Hero Academia. Ricordiamo che nel sogno Midoriya aveva assistito alla nascita del suo quirk, One for All, e che proprio durante lo stesso quella che sembra l'ombra del primo One for All e fratello di All for One ha approcciato Deku, scatenando una reazione nel quirk di quest'ultimo. Nel presente, i due maestri del protagonista discutono dell'avvenimento, e Gran Torino ricorda che Shimura potrebbe avergli parlato di qualcosa simile a un sogno.

Nel frattempo, Midoriya è nel mezzo del campo di battaglia e cerca un modo per portare il proprio team alla vittoria facendo da esca. Il primo avversario che incontra è Monoma, capace di utilizzare lo stesso quirk delle persone che tocca per pochi minuti. Nel breve scontro che segue, Deku si avvicina per attaccare tramite lo schiocco delle dita ma, mentre sta per partire l'attacco, One for All va fuori controllo: dal braccio destro di Deku, quello che stava usando per attaccare, emerge all'istante un'aura nera che frantuma il costume e potenzialmente il braccio del ragazzo.

Il prossimo capitolo di My Hero Academia che forse ci darà le risposte dell'evento appena accaduto sarà pubblicato su Weekly Shonen Jump #3-4 del 22 dicembre, prima della pausa natalizia.