My Hero Academia: i Quirk nascondono un inquietante segreto

Mentre la battaglia tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki si sta lentamente consumando, nel capitolo 287 di My Hero Academia i lettori vengono a conoscenza di un dettaglio assolutamente inedito sui Quirk.

Con i rispettivi poteri finalmente a piena potenza, Deku e Shigaraki sono stati protagonisti di un'estenuante battaglia in cui non è ancora emerso un vero vincitore. Ma quando i due giovani ragazzi sono ormai allo stremo delle forze, improvvisamente si ritrovano consumati e influenzati dai loro stessi poteri.

Sul piano mentale e spirituale, il leader dei Villain è tenuto in ostaggio da All For One, il quale sta cercando in tutti i modi di rubare il One For All. Ma nel frattempo, anche Deku è immerso nel suo subconscio, dove i precedenti possessori di One For All, guidati da Nana Shimura, lo stanno proteggendo dai poteri del male.

"Proprio come organi e cellule ospitano ricordi, ogni Quirk contiene una coscienza. L'individualità di chi lo possiede, se preferisci", afferma All For One dopo essersi imbattuto nello spirito di Nana Shimura. "Anche il mio fratellino, che aveva il potere di concedere il suo Quirk a un altro, riusciva a immischiarsi direttamente nei Quirk. Quando un Quirk si mescola a un nuovo possessore, il potere originario diviene una coscienza dormiente trasportata dalle generazioni future".

Questa rivelazione sui Quirk, fornita da All For One, spiega finalmente come facesse Deku a vedere i precedenti proprietari di One For All. Nel frattempo, la morte di un protagonista di My Hero Academia potrebbe portare a serie conseguenze per il franchise. My Hero Academia 288 arriverà tra pochissimi giorni.