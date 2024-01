My Hero Academia, che fine ha fatto il Quirk New Order di Star and Stripe?

My Hero Academia ha introdotto numerosi Quirk con abilità uniche, ma il New Order di Star and Stripe è uno dei più potenti e particolari. Negli ultimi capitoli del manga, la supereroina americana è tornata ad avere un ruolo fondamentale nella battaglia tra Deku e Shigaraki, facendo interrogare i fan sul destino del suo Quirk.

Originariamente rubato da Shigaraki, è stato successivamente rivelato che il Quirk New Order di My Hero Academia era impegnato in una battaglia nel regno delle vestigia di Tomura Shigaraki. In quel mondo, Star and Stripe aveva raccontato ad All Might di aver visto un ragazzino che piangeva. Questa scena era servita per ricordare ai lettori che New Order esisteva ancora, anche se in una dimensione diversa rispetto a quella originale.

Durante il combattimento tra Shigaraki e Star and Stripe, il primo cercò di rubare il Quirk del secondo. Tuttavia, quell'azione portò le vestigia del New Order a distruggere molte delle abilità di Tomura in quanto il quirk era soggetto a un codice di difesa che Star and Stripe aveva vincolato all'abilità nel caso in cui il suo Quirk fosse stato rubato.

Il capitolo 413 di My Hero Academia conferma che il New Order esiste ancora, anche se con un'essenza ridotta. Non sappiamo se il Quirk giocherà un ruolo significativo nei prossimi capitoli, ma c'è la forte possibilità che Shigaraki abbia eliminato le vestigia di New Order nei giorni successivi al loro confronto. Voi che ne pensate? Credete che New Order sarà fondamentale nella battaglia contro Shigaraki?