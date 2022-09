My Hero Academia: che Quirk ha il padre di Midoriya?

Settimana dopo settimana, My Hero Academia si sta avvicinando al suo grande epilogo. Lo shonen cominciato nel 2014 è vicino ai battenti finali, con l’arco narrativo conclusivo ormai in pieno svolgimento. Tuttavia, sono ancora numerosi i misteri su cui l’autore Kohei Horikoshi deve gettare luce.

Uno dei più grandi enigmi della seri coinvolge la figura paterna di Izuku Midoriya. Chi è, e quale Quirk possiede il padre di Deku? Cerchiamo di fare chiarezza sul padre del protagonista.

Midoriya è cresciuto solamente al fianco di sua mamma Inko, che lo ha dovuto allevare esattamente come una mamma single. Difatti, anche nei flashback del passato, quando all’età di 4 anni Midoriya scoprì di non possedere alcun Quirk, al fianco del ragazzo vediamo solamente sua madre. Ciò vuol dire che il padre di Midoriya è stato assente sin da quando suo figlio era solamente un bambino. Nonostante questa assenza prolungata, Inko continua a riferirsi al padre di Deku come suo marito. Dunque, sono ancora sposati e Inko non ha mai divorziato dal papà di Izuku.

Del padre del protagonista sappiamo il nome, Hisashi Midoriya. Egli, stando ai racconti di mamma Inko, lavora all’estero ed è per questo che è lontano dalla sua famiglia. Ciò nonostante, è comunque strano che Hisashi non trovi mai il tempo di recarsi in visita di sua moglie e suo figlio, o che provi a mettersi in contatto con loro. Hisashi Midoriya potrebbe aver scelto la carriera professionale al posto dell’amore familiare. Non sarebbe la prima volta che vediamo una scelta del genere in My Hero Academia. Anche Endeavor scelse di inseguire All Might piuttosto che occuparsi dei suoi figli e di sua moglie.

Sebbene Deku sia nato senza alcun Quirk, entrambi i suoi genitori ne possiedono uno, come viene rivelato all’inizio dell’opera. Sua madre Inko possiede un Quirk di tipo telecinetico che le permette di manovrare mentalmente piccoli oggetti, mentre Hisashi Midoriya ha un Quirk di tipo fuoco che gli consente di sputare fiamme. Non sappiamo tuttavia quanto questa Unicità sia potente.

In una intervista del 2018 Horikoshi ha svelato che prima o poi Hisashi Midoriya apparirà in My Hero Academia. Il momento potrebbe essere vicinissimo, con la battaglia finale che sta per esplodere. Tuttavia, insistenti teorie di My Hero Academia vogliono che il padre di Midoriya sia in realtà All For One, che avrebbe soggiogato mentalmente Inko e sottratto il Quirk originale di Deku.