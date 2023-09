My Hero Academia: quali sono i quirk più pericolosi della serie anime?

My Hero Academia è diventata una serie Shonen di successo negli ultimi anni e ciò è dovuto principalmente alla storia delle sue origini da supereroe. La maggior parte dell'umanità possiede qualche tipo di Quirk e i Pro Heroes usano i loro Quirk per aiutare e proteggere gli altri.

Mr. Compress è il pronipote di Peerless Thief, un cattivo conosciuto in tutto il Giappone. Possiede un quirk chiamato Compress che gli dà la capacità di rimpicciolire tutto ciò che tocca. L'oggetto deve trovarsi all'interno di un'area sferica specifica e, quando si rimpicciolisce, si trasforma in una piccola biglia. Questo villain è estremamente di supporto ai membri dell'Unione proprio per la sua unicità e può addirittura rapire e mutilare persone, rendendolo anche molto pericoloso.

Quando un esercito di Pro Heroes fece irruzione nella Gunga Mountain Villa, uno dei comandanti del Paranormal Liberation Front tentò di usare il suo Quirk Amplivolt contro di loro. Amplivolt gli consente di condurre e amplificare l'elettricità all'interno del suo corpo, per poi rilasciarla. Il comandante voleva eliminare più eroi contemporaneamente e ci sarebbe riuscito se Denki Kaminari non avesse assorbito la scarica elettrica. Usando un taser su se stesso, il comandante può amplificare e rilasciare abbastanza elettricità da fulminare dozzine di persone contemporaneamente.

Il quirk di Twice, Double, gli dà la capacità di creare un duplicato perfetto di qualsiasi cosa vivente o non vivente. Se usa questa capacità per creare un clone umano, il duplicato non sarà durevole come l'originale, ma potrà comunque utilizzare il Quirk dell'originale.

L'Ice Ply Quirk appartiene al villain Geten e gli dà la capacità di manipolare liberamente qualsiasi ghiaccio nelle vicinanze e controllarne la temperatura. Di conseguenza, può trasformare l'acqua nelle vicinanze in ghiaccio. Può usare questa capacità per sparare proiettili di ghiaccio affilati e molto altro.

Se Stain assaggia un po' del sangue del suo bersaglio, il suo Quirk Bloodcurdle si attiverà e paralizzerà il suo bersaglio. La durata della paralisi dipende dal gruppo sanguigno della persona, ma il periodo massimo in cui una persona può rimanere paralizzata è di otto minuti. Una volta paralizzato, il bersaglio di Stain è completamente indifeso.

Dabi è probabilmente il luogotenente più forte di Tomura ed è il figlio di Endeavour. Grazie al Blueflame Quirk, Dabi può creare e controllare intense fiamme blu altamente distruttive. Queste fiamme sono più forti di quelle di suo padre e si intensificano ogni volta che prova forti emozioni.

Kai Chisaki era un membro della Yakuza di alto rango ed è senza dubbio il cattivo più forte di My Hero Academia. Possiede il Quirk Overhaul che gli permette di smontare tutto ciò che tocca e rimontare le cose come vuole, ciò significa che ha il pieno controllo sulla materia.

Il Quirk di All for One condivide lo stesso nome e gli permette di rubare i Quirk di altre persone. L'utente originale viene quindi lasciato Quirkless. Può dare i Quirk rubati ad altri, oppure conservarli in modo da poterli usare lui stesso. Non sembra esserci un limite al numero di Quirk che può immagazzinare e utilizzare contemporaneamente.

Il Decay Quirk dà a Tomura Shigaraki la capacità di disintegrare qualunque cosa tocchi con le sue dita. Quando questo Quirk viene utilizzato su un'altra persona, l'effetto di disintegrazione può diffondersi nel suo corpo con una velocità incredibile. Se la vittima desidera sopravvivere, deve amputare la parte del corpo interessata il più rapidamente possibile.