My Hero Academia, che Quirk possiede Best Jeanist?

Best Jeanist ha ricoperto un ruolo chiave nel corso di My Hero Academia come mentore di Bakugo durante l'arco narrativo dell'Hero Killer, in cui gli studenti della Yuei si sono avvicinati per la prima volta al mondo del lavoro attraverso il tirocinio. Terzo eroe più forte del Giappone, le abilità di Best Jeanist sono a dir poco sbalorditive.

Il quirk di Best Jeanist si chiama Fiber Master e gli permette di comandare fili di tessuto a suo piacimento, anche a distanza. All'atto pratico, può attaccare i suoi avversari da lontano manipolando le fibre dei loro vestiti.

Comandare i fili del denim è molto più semplice, motivo per cui Best Jeanist in My Hero Academia ha incentrato il suo costume da eroe su questo tessuto. Grazie all'unicità che possiede, può anche manipolare le fibre degli abiti che indossa, rafforzandoli, e può utilizzare i fili da cui è costituito il suo vestito per utilizzarli contro i nemici.

Da queste qualità si può evincere che Fiber Master sia un quirk piuttosto versatile. Tuttavia, come ogni unicità all'interno di My Hero Academia, ha anche delle debolezze: senza una quantità sufficiente di fibre presenti, la forza dell'eroe è fortemente limitata. Utilizzare efficacemente questo potere è piuttosto complicato, ma il duro allenamento di Best Jeanist gli ha permesso di sfruttare ogni suo lato al meglio delle capacità. Vi lasciamo con una curiosità molto interessante: sapevate che Best Jeanist ed Edgeshot in My Hero Academia erano amici?