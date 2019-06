My Hero Academia: il Quirk di Redestro è simile a quello di All For One?

Nel nuovo capitolo di My Hero Academia Redestro entra in azione fronteggiando i doppioni di Twice, e per la prima volta vediamo il suo peculiare quirk, che sembra condividere qualche somiglianza con quello di All For One.

Per i cloni generati dal membro della League of Villain non c'è partita: le copie di Dabi, Mr.Compress e Shigaraki vengono sopraffatte dal colpo micidiale di Redestro che rivela finalmente il suo misterioso potere. Il Quirk in questione permetterebbe al capo dell'armata di gonfiare esponenzialmente la sua massa muscolare in modo da sferrare dei pericolosissimi attacchi ad area. L'unico doppione che riesce a tenere botta più degli altri è Shigaraki, che cerca di sorprendere Redestro con quest'ultimo che dimostra persino una notevole agilità schivando la sortita di Tomura.

Questo strapotere fisico non può non ricordarci la figura di All for One, che nello scontro con All Might presentava un Quirk per certi versi simile, grazie al quale il suo braccio assumeva delle proporzioni ipertrofiche conferendogli una potenza letale anche per il simbolo della pace. Sicuramente All For One oltre alla sua forza bruta poteva contare su una vasta gamma di poteri diversi, ma ancora non sappiamo se il potere di Redestro si esaurisce qui.

Il suo Quirk è stato appena mostrato, peraltro senza nessuna spiegazione, e all'alba dello scontro con Shigaraki (quello vero) saremo sicuramente in grado di saperne di più. Il capo della League of Villain ha infatti raggiunto la torre dell'armata disintegrandola con il suo Quirk, Redestro emerge apparentemente illeso dalle macerie prospettando uno scontro più avvincente che mai tra due forze della natura.

Grazie a questo capitolo abbiamo potuto apprendere di più sul passato della società degli eroi, raccontato dal leader dell'armata.