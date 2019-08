My Hero Academia: il Quirk di Shigarki raggiunge un livello ancora più alto

La battaglia tra l'armata di liberalizzazione dei Quirk e la Leaugue of Villain è giunta al termine, e le sue sorti sono state decise dal potere di Shigaraki Tomura. Il capitolo 239 di My Hero Academia aggiunge un ennesimo tassello al suo puzzle evolutivo.

All'inizio di saga Shigaraki era in netto svantaggio contro Redestro. Il capo dell'armata aveva dimostrato una forza fuori scala per ogni membro della Lega e perfino per Tomura stesso, il quale in principio aveva incassato diversi colpi dal suo avversario finendo con un braccio spezzato.

Nel corso del combattimento, però, Shigaraki è riuscito ad evolvere il suo Quirk in maniera spropositata. i primi sviluppi della sua abilità hanno riguardato la modalità di attivazione, che ora si mette in moto toccando anche con un singolo dito l'obiettivo invece di usarle tutte e cinque.

Questo gli ha permesso di distruggere gli attacchi fisici di Redestro e di amplificare notevolmente l'effetto del suo Quirk. Man mano che la sua mente si liberava dai traumi del passato, Shigaraki ha acquisito sempre più consapevolezza delle sue capacità.

Nell'ultimo capitolo Redestro ha provato il tutto per tutto al fine di portarsi a casa la vittoria ed eliminare il suo avversario, ricorrendo perfino ad un'armatura mecha capace di amplificare i suoi attacchi, ma è stato tutto vano. Shigaraki, toccando il terreno a piedi nudi, scatena una tempesta distruttiva che investe tutta Deika City, costringendo tutto l'esercito di Redestro alla resa.

Da notare come un evento simile si verificò nell'episodio dell'assassinio dei suoi genitori, in cui il piccolo Tomura inconsapevolmente distrusse tutto ciò che aveva attorno solamente venendo a contatto con una superficie, senza restrizioni di alcun tipo. Sembra quindi che il suo Quirk sia ritornato alla sua potenza originale. A questo punto ci viene da chiederci quale sia il suo punto debole.

Il potere strabordante ha ammaliato Redestro, che ha deciso di consegnare tutto la sua armata al giovane, vedendolo come il successore ideale di Destro. Il volume 24 di My Hero Academia ha avuto un buon successo in Giappone.