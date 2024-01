My Hero Academia, il Quirk più strano del manga: come funziona il potere di Suneater

In My Hero Academia la maggior parte dei personaggi possiede un Quirk, ovvero un superpotere, che li rende immediatamente riconoscibili ai lettori. Tra tutti i poteri comparsi nella serie, l'abilità Riapparizione dell'hero Suneater è risultata essere una delle più potenti, versatili e particolari dell'intera opera.

Per scoprire quali sono i Quirk più pericolosi di My Hero Academia, vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Per quanto riguarda Suneater, "Riapparizione" consente al ragazzo di manifestare le caratteristiche di tutto ciò che mangia finché il cibo rimane nel suo apparato digerente. Ad esempio, se ingerisce un pollo fritto, può trasformare i suoi piedi in artigli di pollo o farsi crescere un'ala sulla schiena. Inoltre, può manipolare liberamente la dimensione e la forza delle parti manifestate.

Grazie ad anni di addestramento, Suneater può far apparire diverse caratteristiche contemporaneamente. Può trasformare più parti dei suoi arti in ingredienti che ha appena consumato, oppure può anche combinarli tutti per creare arti ibridi. Il giovane hero usa spesso più manifestazioni durante un combattimento:

Kraken : il ragazzo fa apparire enormi tentacoli su entrambe le braccia e ricopre ciascun tentacolo con gusci di granchio induriti.

: il ragazzo fa apparire enormi tentacoli su entrambe le braccia e ricopre ciascun tentacolo con gusci di granchio induriti. Centauro : Suneater trasforma la parte inferiore del suo corpo in quella di un cavallo ed entrambe le sue braccia in tanti steli con ananas induriti all'estremità di ciascun gambo.

: Suneater trasforma la parte inferiore del suo corpo in quella di un cavallo ed entrambe le sue braccia in tanti steli con ananas induriti all'estremità di ciascun gambo. Cannone al plasma: l'hero combina più di dieci diverse caratteristiche di ciò che ha mangiato per creare un gigantesco cannone al plasma e lo infonde con l'energia a spirale di Nejire, la sua compagna di classe.

Riapparizione è un Quirk estremamente versatile e potente, tuttavia, presenta anche due grandi svantaggi. Il primo è che a Suneater serve molto tempo per prepararsi a uno scontro. Prima del combattimento ha bisogno di mangiare una notevole quantità di cibo composto da diversi ingredienti, in quanto non avrebbe tempo di consumare diversi tipi di piatti nel vivo di una battaglia. Il secondo grande svantaggio è che le sue manifestazioni non sono permanenti. Una volta che gli alimenti ingeriti saranno completamente digeriti, il ragazzo non sarà più in grado di utilizzarne le diverse caratteristiche.

Attualmente, l'anime di My Hero Academia sta per entrare nella settima stagione, nella quale i fan sperano di poter vedere Suneater nuovamente in azione.