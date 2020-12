My Hero Academia: il Quirk di Yaoyorozu è impressionante in questo cosplay

Con l'imminente arrivo della quinta stagione animata e della terza pellicola, il 2021 si prospetta essere un grande anno per gli appassionati di My Hero Academia. In attesa di queste grandiose novità, ammiriamo questo fantastico cosplay di Momo Yaoyorozu.

Nonostante non sia una dei personaggi principali dell'opera di Horikoshi, durante l'esame sostenuto in collaborazione con Shoto Todoroki l'eroina ha dimostrato tutta la sua motivazione superando i suoi conflitti interiori. Yaoyorozu, però, nella quinta stagione dell'anime, che vedrà contrapporsi le classi 1-A e 1-B dello Yuei, è destinata ad avere un ruolo importantissimo. Già protagonista di questo cosplay di My Hero Academia portato da Sammys, ecco un'altra sua interpretazione. È lei l'eroina più amata dai fan?

In attesa di vederla in azione, l'aspirante eroina è stata omaggiata dalla cosplayer Valentina Kryp. L'interpretazione è strepitosa, la somiglianza tra le due è impressionante. Inoltre, la cosplayer ha aggiunto in post grafica degli effetti che ricreano il momento in cui la ragazza attiva il suo Quirk, abilità grazie alla quale riesce a ricreare qualsiasi oggetto fisico che desideri. Cosa ne pensate di questa serie di scatti e del lavoro della cosplayer? Confrontiamo questa interpretazione con quest'altro cosplay di My Hero Academia. Scopriamo 5 segreti sul Quirk di Kirishima di My Hero Academia.