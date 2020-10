My Hero Academia: il Quirk di Yayorozu è davvero adatto ad un Hero?

Tra la quantità di promettenti Hero, studenti del Liceo Yuei di My Hero Academia , Momo Yayorozu, oltre ad essere uno dei personaggi più amati dai fan dell'opera di Horikoshi, ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto per quanto riguarda la sua intelligenza, le sua abilità strategica, e la sua propensione alla collaborazione con i compagni.

Nonostante però abbia effettivamente mostrato il suo valore in numerose occasioni, Yayorozu possiede un Quirk molto complesso da utilizzare, e che potrebbe creare non pochi problemi in combattimenti di livello superiore rispetto a quanto visto finora, e quindi di conseguenza anche per la sua carriera da Hero.

Il Quirk Creazione, consente a Momo di creare oggetti inanimati manipolando le sue cellule di grasso, e donando loro la forma della cosa che intende riprodurre. La quantità di materiale disponibile per queste creazioni è direttamente proporzionale alla quantità di cibo mangiata dalla giovane Hero, che impiegherà un tempo maggiore o minore rispetto alle dimensioni dell'oggetto che vuole generare, solo dopo averne compreso alla perfezione la struttura.

Questi ultimi due dettagli rendono il Quirk poco adatto ai ritmi di un'intensa battaglia, e se in passato gli interventi di Momo hanno comunque sempre aiutato i suoi compagni, l'Hero dovrà essere più rapida nella creazione di armi e protezioni, studiando prima di ogni attacco la posizione più vantaggiosa da ricoprire sul campo di battaglia, e i tempi in cui attuare le sue strategie.

