My Hero Academia, il quiz di Crunchyroll: ecco che quirk avresti

In quanti, leggendo My Hero Academia, hanno anche solo una volta sperato o immaginato di possedere una delle tante abilità che contraddistinguono il variegato immaginario ideato da Kohei Horikoshi? Crunchyroll ha provato a darvi una mano e, a seconda della vostra indole e personalità, ha rintracciato il vostro quirk ideale.

Avere un'abilità personale, una capacità fuori dall'ordinario come poter generare fiamme dalla mano o allungare una parte del proprio corpo, un po' come Rufy in ONE PIECE per intenderci, è il sogno di molti lettori ed appassionati di anime e manga. Un'opera fantasy come quelle che caratterizzano i titoli della rivista Weekly Shonen Jump, ma non solo, aiutano a stimolare la fantasia e la creatività attraverso medium genuini.

Ad ogni modo, Crunchyroll ha colto l'occasione del debutto della stagione 5 di My Hero Academia per proporre un quiz di 9 domande atte a individuare il vostro quirk ideale, lo stesso rintracciabile tramite il link alla fonte. Attraverso una selezione di domande mirate sulla vostra personalità sarà possibile scovare quale abilità farebbe davvero per voi, il tutto in pochi minuti e con una breve descrizione che spiega il risultato.

Un piccolo gioco che di certo non vi farà svegliare domattina con la capacità di diventare invisibili, ma utile per ingannare l'attesa per l'episodio 5 atteso questo sabato puntale alle 11:30, come sempre, su Crunchyroll. E a voi, quale risultato è uscito fuori? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.