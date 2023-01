My Hero Academia: la rabbia di Izuku nella cover del volume 37 del manga

Ci stiamo avvicinando alle fasi finali di My Hero Academia, il gioiellino di Kohei Horikoshi che attualmente si colloca tra i migliori manga attualmente in corso su Weekly Shonen Jump. In questo momento la serie si compone di 36 volumi di cui il prossimo già avvistato sul web.

Il capitolo 378 di My Hero Academia tenta di segnare l'ennesimo punto di svolta nella narrazione con due attesissimi ritorni tra le pagine del manga. Il sensei, infatti, vuole dare il giusto spazio a tutti i personaggi prima di indirizzare i lettori verso il gran finale.

Ad ogni modo, i nuovi capitoli stanno per essere raccolti in tankobon, per l'esattezza nel 37° volume, che è trapelato sul web nelle scorse ore e che noi vi riproponiamo in calce alla notizia. La copertina in questione, dunque, ritrae Izuku mentre tiene tra le braccia il corpo di Bakugo. In realtà lo schema dell'immagine è una vecchia idea di Horikoshi che realizzò uno sketch molto simile già in occasione del 30° numero del manga.

Si tratta comunque di una rappresentazione grafica che ha riscosso un certo apprezzamento sul web, merito soprattutto del soggetto immaginato dal sensei. E voi, invece, cosa ne pensate della copertina a colori realizzata per il volume 37 di My Hero Academia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.