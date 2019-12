My Hero Academia raddoppia su Weekly Shonen Jump con Heroes Rising

My Hero Academia ha preso pieno possesso dell'eredità di Naruto, diventando in fretta uno dei titoli più acclamati e venduti di Weekly Shonen Jump. La serie a breve vedrà pubblicato il suo secondo film, My Hero Academia: Heroes Rising, che arriverà nelle sale cinematografiche nipponiche nel corso delle prossime settimane.

Weekly Shonen Jump ha dedicato a My Hero Academia capitolo 253 una pagina a colori per festeggiare la popolarità. Ma la rivista ha altro in serbo per la serie e, con la collaborazione di Kohei Horikoshi, ha annunciato diverse novità.

Nel numero 3 di Weekly Shonen Jump che sarà in vendita il 16 dicembre ci sarà infatti copertina e pagina a colori d'apertura per My Hero Academia, ma non finisce qui. In occasione dell'uscita di My Hero Academia: Heroes Rising nei cinema, saranno pubblicati due capitoli autoconclusivi denominati "Deku e Bakugo: Rising" nel numero 3 e nel numero doppio 4-5 che sarà in vendita dalla settimana successiva. Entrambi i capitoli saranno composti di 15 pagine e avranno una pagina a colori.

Un grandissimo carico di lavoro per l'autore, che ha dovuto lavorare anche ai contenuti del volume 25 di My Hero Academia, pubblicato il 4 dicembre nelle fumetterie di tutto il Giappone. Per sua fortuna, Weekly Shonen Jump andrà in pausa per due settimane durante le vacanze natalizie, pertanto avrà un meritato riposo seppur breve.