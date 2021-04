My Hero Academia: Ragdoll in azione in questo cosplay di Stellasaurus

Su Mediaset è tornato My Hero Academia. Gli attesi episodi doppiati in italiano sono stati finalmente distribuiti e, dopo una replica delle prime due stagioni, l'emittente nostrana ha iniziato a mandare in onda gli episodi inediti. Come ricorderete, la terza stagione di My Hero Academia portò allo scontro con la nuova League of Villain.

La nuova unione era infatti alle prese con la sua prima missione, quella di catturare Katsuki Bakugo. Contro, questi criminali si ritrovarono i giovani ragazzi della Yuei, i loro professori ma anche il gruppo delle Pussycat Dolls, composto da quattro membri.

La più sfortunata del quartetto è stata Ragdoll, ragazza che ha un potere di scan molto utile e che è finita immediatamente al centro delle mire di All for One. Per omaggiare il personaggio, la cosplayer Stellasaurus le ha dedicato alcune foto su Instagram che hanno convinto un discreto numero di fan di My Hero Academia. Le tre immagini in basso mostrano il cosplay di Ragdoll in versione eroina e con tutta la sua allegria. Imitando anche le pose e le espressioni, Stellasaurus è riuscita a entrare davvero nei panni di Ragdoll.

Con i recenti episodi trasmessi su Mediaset, il doppiaggio italiano di My Hero Academia 3 ha scatenato polemiche a causa della situazione di Magne.