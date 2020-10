My Hero Academia ha raggiunto il climax, quanto manca alla fine del manga?

L'ultimo arco narrativo di My Hero Academia è diventato velocemente il più amato e discusso in assoluto, e se anche voi siete tra il lettori del manga, allora comprenderete sicuramente il motivo per cui così tanti fan parlano di finale anticipato. Ma quanto manca realmente alla fine dell'opera? In realtà, una riposta potremmo averla.

Nel 2016, l'autore Kohei Horikoshi rivelò che in quel preciso istante aveva raccontato circa il 20% della storia. Considerando che la serializzazione di My Hero Academia iniziò nel 2014, i fan ipotizzarono una conclusione nel 2024, ovvero dopo dieci anni.

Poco tempo dopo, Horikoshi discusse nuovamente del finale insieme a Eiichiro Oda (autore di ONE PIECE), affermando che in origine la sua idea era quella di concludere il racconto in un massimo di 30 Volumi. Nel corso della stessa intervista, l'autore dichiarò quanto segue: "Inizialmente avevo pensato a 20 Volumi, poi gli editori mi chiesero di prolungare un po' la storia e io accettai, visto che ormai avevo capito che in meno di 30 sarebbe stato impossibile. Il problema è che la storia è cresciuta ben oltre le mie aspettative, e al momento non ci troviamo neanche a metà". L'intervista in questione risale all'estate del 2018, periodo in cui fu pubblicato il Volume 19.

My Hero Academia non si concluderà, dunque, prima della pubblicazione del Volume 40. L'autore pubblica in media 4 Volumi l'anno e, considerando che il numero 28 è arrivato in edicola un mese fa, è da escludere che le avventure di Midoriya e compagni si concludano prima del 2023. Naturalmente la storia potrebbe addirittura protrarsi più del previsto, ma nel corso della suddetta intervista Horikoshi dichiarò di non essere intenzionato a raggiungere il Volume 50.

Con più di 100 capitoli a separarci dal finale, sarà interessante scoprire come Horikoshi gestirà il gigantesco climax degli ultimi mesi, considerando che l'ultimo arco narrativo ha raggiunto il proprio apice e che la battaglia tra Villain e Pro Heroes sembri ormai prossima a ricevere una svolta decisiva. In tutti i casi sembra ormai certa la presenza di un time-skip, visto che difficilmente l'autore riuscirà a raccontare per filo e per segno anche gli avvenimenti del secondo e terzo anno.

E voi cosa ne pensate? Quanti capitoli sarebbero necessari per concludere al meglio la storia? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!